Січень, 21 в 12:17

Станом на ранок суботи, 21 січня, в Україні зберігається суттєвий дефіцит в енергосистемі. Водночас скоротилися обсяги виробництва електрики через ремонт на одній з теплових електростанцій.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання електроенергії: на рівні вчорашнього дня. Виведений в аварійний ремонт один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим, – наголосили в компанії.

Крім того, в прифронтових районах Донецької області є пошкодження в мережах оператора системи передачі.

Зараз дивляться Читайте ДТЕК не відключає світло через скарги сусідів – заява компанії У зв’язку зі скороченням виробництва електрики обленерго по всій Україні отримали знижені ліміти споживання на цю добу. В областях діють планові погодинні графіки відключення світла, які формують обленерго (посилання на їхні сайти можна знайти тут). Споживання електроенергії має перебувати в рамках ліміту, який визначила компанія Укренерго. Через перевищення лімітів може виникнути аварійна ситуація в енергосистемі. Тому в таких випадках застосовуються аварійні відключення світла. В Укренерго нагадали, що причиною дефіциту в енергосистемі є масовані обстріли РФ, через які були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Загалом українська енергосистема пережила вже 12 ракетних атак РФ та 14 ударів дронів-камікадзе по енергооб’єктах. Остання атака Росії, яка відбулася 14 січня, завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам ТЕС (теплових електростанцій). До того ж, понад 10 ГВт основних енергетичних потужностей зараз перебувають під контролем ворога та недоступні енергосистемі України. Йдеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну елекстростанцію (АЕС), Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС та Каховську ГЕС. На тимчасово захоплених РФ територіях півдня України також розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій. – Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит, – пояснили в Укренерго. В компанії запевнили, що відновлення пошкоджених РФ об’єктів відбувається постійно. Однак після кожної нової атаки окупантів відновлення ще більше ускладнюється та триває довше. Читайте Де 21 січня вимикатимуть світло за графіками: обленерго оновили розклад Джерело: Укренерго

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