Січень, 25 в 13:41

НАБУ та САП затримали “на гарячому” мера міста Рені та депутата місцевої ради Одещини під час спроби отримання хабаря у розмірі $50 тис.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, йдеться про мера Ігоря Плехова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова.

Посадовці вимагали $100 тис. за “сприяння” у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу їх викрили.

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Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Особи затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Викрили на хабарі у $50 тис.: на Одещині затримали мера Рені та місцевого депутата / 2 фотографии

Раніше стало відомо, що на Одещині затримали колаборанта, який коригував ракетні удари по енергооб’єктах.

Ним виявився місцевий мешканець, якого ще на початку повномасштабного вторгнення завербувала ФСБ.

Чоловік їздив територією Одещини, збирав інформацію про розміщення підрозділів ППО та об’єктів критичної інфраструктури.