Вже успішно випробували в бою: Резніков анонсував серійне виробництво САУ Богдана
Міністр оборони Олексій Резніков показав українську самохідну артилерійську установку Богдана калібру 155-мм, яка підтримуватиме танки західного виробництва на фронті.
– Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська, у всіх розуміннях цього слова, артилерія, – зазначає глава Міноборони.
На його думку, Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить країну бажаним партнером та посилює українські позиції.
Резніков зазначає, що саме тому Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів спрямувати українським виробникам. Це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів, безпілотників до важкої зброї та боєприпасів.
САУ Богдана – це перша українська самохідна гаубиця з калібром 155-мм, яка ефективно зарекомендувала себе під час операції зі звільнення острова Зміїний.