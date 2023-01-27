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Факти / Україна / Суспільство

Вже успішно випробували в бою: Резніков анонсував серійне виробництво САУ Богдана

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вже успішно випробували в бою: Резніков анонсував серійне виробництво САУ Богдана
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков показав українську самохідну артилерійську установку Богдана калібру 155-мм, яка підтримуватиме танки західного виробництва на фронті.

– Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська, у всіх розуміннях цього слова, артилерія, – зазначає глава Міноборони.

На його думку, Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить країну бажаним партнером та посилює українські позиції.

Резніков зазначає, що саме тому Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів спрямувати українським виробникам. Це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів, безпілотників до важкої зброї та боєприпасів.

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САУ Богдана – це перша українська самохідна гаубиця з калібром 155-мм, яка ефективно зарекомендувала себе під час операції зі звільнення острова Зміїний.

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