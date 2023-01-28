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На Сході України ліквідували чотирьох окупантів і поранили ще трьох: у СБУ показали відео

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Сході України ліквідували чотирьох окупантів і поранили ще трьох: у СБУ показали відео
Фото: Depositphotos

Українські воїни продовжують знешкоджувати російських загарбників на східному фронті. Зокрема, у Службі безпеки України показали, як “мінуснули” окупантів на Сході.

За даними СБУ, військові контррозвідники знищили чотирьох бійців РФ та поранили щонайменше трьох російських загарбників за допомогою ударних дронів.

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На відеозаписі можна побачити, як оператор безпілотника зафіксував позиції представників російської армії, по яких завдали прицільних ударів.

У Службі безпеки зазначають, що під час бою з окупантами працівники СБУ допомогли евакуювати пораненого українського воїна.

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