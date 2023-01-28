На Сході України ліквідували чотирьох окупантів і поранили ще трьох: у СБУ показали відео

Січень, 28 в 14:36

Українські воїни продовжують знешкоджувати російських загарбників на східному фронті. Зокрема, у Службі безпеки України показали, як “мінуснули” окупантів на Сході.

За даними СБУ, військові контррозвідники знищили чотирьох бійців РФ та поранили щонайменше трьох російських загарбників за допомогою ударних дронів.

Зараз дивляться На відеозаписі можна побачити, як оператор безпілотника зафіксував позиції представників російської армії, по яких завдали прицільних ударів. У Службі безпеки зазначають, що під час бою з окупантами працівники СБУ допомогли евакуювати пораненого українського воїна. Читайте Росіяни намагаються прорвати оборону в районі Вугледару, ЗСУ зупиняють атаки – Череватий

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