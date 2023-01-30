Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Бердянську росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому – супутникові знімки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Бердянську росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому – супутникові знімки

У Запорізькій області загарбники Російської Федерації готуються до оборони місцевого аеродрому на території Бердянська, розташованого майже за 10 км від лінії фронту.

Про це повідомляє український військовий портал Defence Express. За даними видання, армія РФ після окупації міста почала використовувати зазначений аеродром під базу для своїх гелікоптерів.

На супутникових знімках за 27 січня можна чітко побачити дев’ять летальних апаратів, серед яких можуть бути гелікоптери та один безпілотник Форпост (виділений на кадрі зеленим кольором).

Зараз дивляться

Фото: Defence Express

За актуальними даними, російська армія намагається перетворити аеродром на вузол оборони, де окупантам вже вдалося звести укріплення. Вона складається з окопів, траншей та окремих позицій, зокрема, укриттів для збереження техніки РФ у разі обстрілів.

Фото: Defence Express

Ймовірно, росіяни мають ширші плани на цей аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу, оскільки там додатково зведені протитанкові бетонні загородження – вже 30% території оточено відповідними спорудами.

Читайте
Українські військові могли знищили розвідроту росіян під Вугледаром – Генштаб

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка