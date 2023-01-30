У Бердянську росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому – супутникові знімки

Січень, 30 в 18:26

У Запорізькій області загарбники Російської Федерації готуються до оборони місцевого аеродрому на території Бердянська, розташованого майже за 10 км від лінії фронту.

Про це повідомляє український військовий портал Defence Express. За даними видання, армія РФ після окупації міста почала використовувати зазначений аеродром під базу для своїх гелікоптерів.

На супутникових знімках за 27 січня можна чітко побачити дев’ять летальних апаратів, серед яких можуть бути гелікоптери та один безпілотник Форпост (виділений на кадрі зеленим кольором).

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За актуальними даними, російська армія намагається перетворити аеродром на вузол оборони, де окупантам вже вдалося звести укріплення. Вона складається з окопів, траншей та окремих позицій, зокрема, укриттів для збереження техніки РФ у разі обстрілів.

Ймовірно, росіяни мають ширші плани на цей аеродром, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу, оскільки там додатково зведені протитанкові бетонні загородження – вже 30% території оточено відповідними спорудами.