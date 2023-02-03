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Факти / Україна / Суспільство

Кадровий голод на ЗАЕС: окупанти запропонували роботу 80-річній пенсіонерці

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Кадровий голод на ЗАЕС: окупанти запропонували роботу 80-річній пенсіонерці

На найбільшій в Європі Запорізькій атомній електростанції окупанти спровокували кадровий голод. 

Про це повідомляють в Енергоатомі. 

На електростанції нікому працювати, тож загарбникам доводиться наймати на роботу колишніх атомників, які давно вийшли на пенсію.

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— У спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній пенсіонерці, — йдеться у повідомленні. 

Через брак персоналу окупанти не можуть запустити хоча б один енергоблок ЗАЕС, і обладнання станції. Через порушення режимів експлуатації, недотримання температурного режиму та зупинки енергоблоків обладнання електростанції продовжує виходити з ладу.

У Енергоатомі закликають атомників не підписувати жодних контрактів із ворогом.

Там нагадують, що після деокупації Енергодару і повного звільнення Запорізької АЕС, працівники, які в умовах окупації продовжують зберігати вірність Україні, отримають всі обіцяні виплати – заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти блокують співробітникам ЗАЕС доступ на станцію. Чинять морально-психологічний тиск, змушуючи підписати договір з Росією, аби потрапити на станцію.

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Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом

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