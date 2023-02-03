Лютий, 03 в 21:11

Українці продовжують жити в режимі відключень світла, водночас енергетики працюють над відновленням електромережі після ракетних ударів РФ.

В областях діють стабілізаційні графіки, в режимі екстрених знеструмлень після атаки 26 січня живуть лише мешканці Одещини.

Обленерго Харківської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей надають актуальні графіки відключення світла на офіційних сайтах.

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Київ та Київська область

У столиці та області діють три черги споживачів, яким гарантовано вимикають світло двічі або тричі на добу. Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Графік складається з трьох позначень: гарантована наявність світла, ймовірні обмеження або ж його повна відсутність.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком у Дніпропетровській області можна за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім год.). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися належність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік відключень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад відключень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 30 січня до 5 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Рівненська область

Графік відключень у місті Рівне можна подивитись за посиланням. В області із відповідним розкладом можна ознайомитись тут.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися із фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Черкаська область

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світла для кожної з черг можна за цим посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Прикарпаттяобленерго та Житомиробленерго.