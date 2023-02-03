Знайшли фрагмент “пелюстки”: на Харківщині 7 підлітків травмувались через вибух російської міни
В Ізюмі на Харківщині семеро підлітків отримали осколкові поранення внаслідок детонації російської міни.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сьогодні близько 20:00 троє хлопців та четверо дівчат 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни “пелюстка”.
– Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає, – написав Синєгубов.
Очільник ОВА вкотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.
– У випадку виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію, – додави Синєгубов.
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