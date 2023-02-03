Лютий, 03 в 21:36

В Ізюмі на Харківщині семеро підлітків отримали осколкові поранення внаслідок детонації російської міни.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сьогодні близько 20:00 троє хлопців та четверо дівчат 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни “пелюстка”.

– Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає, – написав Синєгубов.

Очільник ОВА вкотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

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