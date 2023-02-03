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Факти / Україна / Суспільство

Знайшли фрагмент “пелюстки”: на Харківщині 7 підлітків травмувались через вибух російської міни

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Знайшли фрагмент “пелюстки”: на Харківщині 7 підлітків травмувались через вибух російської міни

В Ізюмі на Харківщині семеро підлітків отримали осколкові поранення внаслідок детонації російської міни.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, сьогодні близько 20:00 троє хлопців та четверо дівчат 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни “пелюстка”.

– Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте 5 з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їх життю загрози немає, – написав Синєгубов.

Очільник ОВА вкотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

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– У випадку виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію, – додави Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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