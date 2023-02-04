Лютий, 04 в 10:48

В Україну 2 лютого вдалося повернути 16 дітей, яких російські загарбники примусово вивезли до Росії та окупованого Криму. Більшість дітей – із Херсону та області.

У жовтні, під час окупації регіону, росіяни масово почали вивозити неповнолітніх під приводом відпочинку у таборах Криму. Батьків запевняли, що через загострення ситуації така евакуація необхідна і за кілька тижнів їх повернуть назад.

Проте практично одразу із дітьми зник зв’язок, а після контрнаступу Збройних сил та звільнення територій окупанти відмовились віддавати неповнолітніх назад.

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