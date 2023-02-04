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Факти / Україна / Суспільство

Погрожували віддати на всиновлення: Україна повернула 16 дітей, примусово вивезених окупантами до РФ та Криму

Христина Величанська, Кореспондентка Факти ICTV Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Погрожували віддати на всиновлення: Україна повернула 16 дітей, примусово вивезених окупантами до РФ та Криму
Фото: Факти ICTV

В Україну 2 лютого вдалося повернути 16 дітей, яких російські загарбники примусово вивезли до Росії та окупованого Криму. Більшість дітей – із Херсону та області.

У жовтні, під час окупації регіону, росіяни масово почали вивозити неповнолітніх під приводом відпочинку у таборах Криму. Батьків запевняли, що через загострення ситуації така евакуація необхідна і за кілька тижнів їх повернуть назад.

Проте практично одразу із дітьми зник зв’язок, а після контрнаступу Збройних сил та звільнення територій окупанти відмовились віддавати неповнолітніх назад.

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Дітей розділили та утримували у кількох таборах, зокрема у Євпаторії. Деякі з них не спілкувались із батьками впродовж трьох місяців.

Росіяни змушували співати гімн-країни агресора, принижували за українське громадянство та залякували, що до своїх сімей вони більше ніколи не повернуться, а будуть примусово влаштовані у чужі родини.

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Операцію з порятунку уже втретє організовують представники благодійної організації Save Ukraine.

Погрожували віддати на всиновлення: Україна повернула 16 дітей, примусово вивезених окупантами до РФ та Криму / 5 фотографий

Вони розповідають, єдиний спосіб повернути дітей – це рідним поїхати за ними особисто.

Завдяки підтримці волонтерів мешканці Херсону та Харківщини безплатно отримали усі необхідні документи, благодійники організували транспорт та проклали маршрут.

Їхати довелось через Польщу, Білорусь, Росію й аж до окупованого Криму. Кількох дітей знайшли у Генічеську, що наразі контролюють російські війська. Ще двох неповнолітніх забрали із території Росії, решту з окупованого Криму.

Проте на зворотному шляху, кажуть батьки, групу громадян нашої держави країна-агресор відмовилась пропускати одразу на двох пунктах пропуску. Мовляв, для українців є лише можливість в’їхати на територію Росії без права повернення назад. Перетнути кордон вдалось лише на межі із Латвією.

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Наразі евакуйовані діти прибули до Києва. Тут їм нададуть житло та харчування, адже деякі сім’ї поки не знають, чи безпечно повертатись у Херсон через постійні обстріли з боку окупантів.

Скільки дітей вивезли із Херсонщини під приводом евакуації, наразі невідомо.

Самі ж діти підтверджують, у Криму досі перебуває чимало неповнолітніх українців, батьки яких не мають можливості їх забрати. Вони просять повернути їх додому.

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