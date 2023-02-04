Погрожували віддати на всиновлення: Україна повернула 16 дітей, примусово вивезених окупантами до РФ та Криму
В Україну 2 лютого вдалося повернути 16 дітей, яких російські загарбники примусово вивезли до Росії та окупованого Криму. Більшість дітей – із Херсону та області.
У жовтні, під час окупації регіону, росіяни масово почали вивозити неповнолітніх під приводом відпочинку у таборах Криму. Батьків запевняли, що через загострення ситуації така евакуація необхідна і за кілька тижнів їх повернуть назад.
Проте практично одразу із дітьми зник зв’язок, а після контрнаступу Збройних сил та звільнення територій окупанти відмовились віддавати неповнолітніх назад.
Дітей розділили та утримували у кількох таборах, зокрема у Євпаторії. Деякі з них не спілкувались із батьками впродовж трьох місяців.
Росіяни змушували співати гімн-країни агресора, принижували за українське громадянство та залякували, що до своїх сімей вони більше ніколи не повернуться, а будуть примусово влаштовані у чужі родини.
Операцію з порятунку уже втретє організовують представники благодійної організації Save Ukraine.
Вони розповідають, єдиний спосіб повернути дітей – це рідним поїхати за ними особисто.
Завдяки підтримці волонтерів мешканці Херсону та Харківщини безплатно отримали усі необхідні документи, благодійники організували транспорт та проклали маршрут.
Їхати довелось через Польщу, Білорусь, Росію й аж до окупованого Криму. Кількох дітей знайшли у Генічеську, що наразі контролюють російські війська. Ще двох неповнолітніх забрали із території Росії, решту з окупованого Криму.
Проте на зворотному шляху, кажуть батьки, групу громадян нашої держави країна-агресор відмовилась пропускати одразу на двох пунктах пропуску. Мовляв, для українців є лише можливість в’їхати на територію Росії без права повернення назад. Перетнути кордон вдалось лише на межі із Латвією.
Наразі евакуйовані діти прибули до Києва. Тут їм нададуть житло та харчування, адже деякі сім’ї поки не знають, чи безпечно повертатись у Херсон через постійні обстріли з боку окупантів.
Скільки дітей вивезли із Херсонщини під приводом евакуації, наразі невідомо.
Самі ж діти підтверджують, у Криму досі перебуває чимало неповнолітніх українців, батьки яких не мають можливості їх забрати. Вони просять повернути їх додому.