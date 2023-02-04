По состоянию на утро субботы, 4 февраля, в энергосистеме Украины уменьшился дефицит благодаря росту производства электроэнергии. Однако в Одесской области из-за аварии действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление электроэнергии снизилось по сравнению с рабочим днем, а также увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно уменьшился дефицит мощности , — отмечается в сообщении.

Причиной сокращения дефицита стало то, что из ремонта вышел один блок на тепловой электростанции. Кроме того, был запущен еще один блок на одной из электростанций после восстановления трансформаторного оборудования на подстанции Укрэнерго.

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А на юге Украины завершен ремонт и включена в работу одна из линий электропередачи, что позволит увеличить энергоснабжение южного региона, в частности деоккупированных территорий Херсонской области.

В то же время нынешнего объема производимой электроэнергии пока недостаточно для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности в энергосистеме сохраняется.

– Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения, — подчеркнули в компании.

Так, в результате масштабной аварии на одной из подстанций Укрэнерго в Одессе и близлежащих районах сейчас действуют аварийные отключения света. Специалисты разрабатывают резервные схемы заживления города и районов. Над устранением последствий аварии работают ремонтные бригады Укрэнерго и облэнерго.

Из-за дефицита в энергосистеме все облэнерго получили лимиты потребления на эти сутки. В областях Украины действуют графики плановых почасовых отключений света. Если лимиты будут превышены, диспетчеры Укрэнерго применят аварийные отключения.

В компании напомнили, что причиной дефицита в энергосистеме является серия массированных атак РФ, в результате которых были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В целом Украина пережила уже 13 ракетных и 15 дроновых атак по энергетическим объектам.

Источник: Укрэнерго