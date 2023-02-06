Лютий, 06 в 12:29

Станом на ранок понеділка, 6 лютого, в Україні зростає споживання електрики через похолодання та початок робочого тижня. На Одещині та Київщині застосовані аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Тож у країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (це піки споживання), – наголошується в повідомленні.

У компанії уточнили, що нинішній обсяг виробленої електроенергії не може повністю покрити споживання в країні. Насамперед електрика доставляється до об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та громадян. Окрім власної, Україна отримує електроенергію і в межах імпорту.

Зараз дивляться Всі обленерго отримали ліміти споживання на цю добу (з 6:00 до 24:00). В областях діють графіки планових погодинних відключень світла. Однак після перевищення лімітів будуть задіяні аварійні відключення. Водночас в Одеській та Київській областях, а також у Києві зберігаються мережеві обмеження. – Внаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК Укренерго, в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення. Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та у Київській області, – зазначили в Укренерго. Енергетики продовжують підключати споживачів Одеси за резервними схемами. Об’єкти критичної інфраструктури в місті мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що дозволить вивільнити додатковий обсяг потужності для побутових споживачів. Ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від атак військ РФ, відбуваються в посиленому режимі. Зусилля енергетиків сконцентровані на одному з об’єктів, що дозволить прискорити відновлення енергопостачання Одеси та Одеського району. Причиною дефіциту в енергосистемі є систематичні обстріли РФ. Україна вже пережила 13 ракетних ударів ворога та 15 хвиль атак дронів по енергооб’єктах. Були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. У компанії пояснюють, що після кожної нової атаки відновлювати енергетичну інфраструктуру стає складніше. Крім того, відновлені об’єкти та резервні схеми живлення працюють не так надійно. Під контролем ворога досі перебувають Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, а це 10 ГВт основних потужностей. За даними Укренерго, ситуація з електропостачанням в Одесі стабілізується орієнтовно 10 лютого. Станом на 5 лютого енергетикам вдалося підключити близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі. Знеструмлення сталося через аварію на підстанції. Читайте Як похолодання вплине на відключення світла та чи чекати на різкі зміни – Герус Джерело: Укренерго

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