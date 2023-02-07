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Путин отдал бессмысленный приказ: в ГУР прокомментировали потери РФ за сутки

Юля Захарченко, редактор ленты
Путин отдал бессмысленный приказ: в ГУР прокомментировали потери РФ за сутки
Фото: УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин отдал бессмысленный и нереалистичный приказ о полной оккупации Донбасса, выхода армии РФ на административные границы Луганской и Донецкой областей до конца марта.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя последние данные Генерального штаба ВСУ о потерях около 1 тыс. российских оккупантов за сутки.

— Собственно они пытаются выполнить абсолютно бессмысленный и нереалистичный приказ кремлевского диктатора, который он отдал после переназначения. Когда Суровикина уволили, а Герасимова назначили не только руководителем штаба, но и ответственным за оккупационный корпус в Украине. Была задача оккупировать Донбасс, выйти на границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

Юсов отметил, что Путин пытается выполнить пропагандистскую функцию, чтобы продемонстрировать хотя бы какие-то “победы” в полномасштабной войне против Украины.

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— Эта задача в военном смысле не обоснована — это чисто политическая пропагандистская задача для того, чтобы продемонстрировать хоть какие-то достижения в этой позорной войне РФ. Ни одна из стратегических задач, целей, которые Путин объявлял в начале полномасштабной агрессии, не достигнута, — напомнил представитель ГУР.

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