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Путін віддав безглуздий наказ: у ГУР прокоментували втрати РФ за добу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Путін віддав безглуздий наказ: у ГУР прокоментували втрати РФ за добу
Фото: УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін віддав безглуздий і нереалістичний наказ щодо повної окупації Донбасу, виходу армії РФ на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до кінця березня.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи останні дані Генерального штабу ЗСУ про втрати понад 1 тис. російських окупантів за добу.

– Вони намагаються виконати абсолютно безглуздий і нереалістичний наказ кремлівського диктатора, який він віддав після перепризначення. Коли Суровікіна звільнили, а Герасімова призначили не лише керівником штабу, а й відповідальним за окупаційний корпус в Україні, було завдання окупувати Донбас, вийти на кордони Донецької та Луганської областей до кінця березня.

Юсов зазначив, що Путін намагається виконати пропагандистську функцію, щоб продемонструвати хоча б якісь “перемоги” у повномасштабній війні проти України.

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– Це завдання у військовому сенсі не обґрунтовано – це суто політична пропагандистське завдання для того, щоб продемонструвати бодай якісь здобутки в цій ганебній війні РФ. Жодного зі стратегічних завдань, цілей, які Путін оголошував на початку повномасштабної агресії, не досягнуто, – нагадав представник ГУР.

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