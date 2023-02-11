Февраль, 11 в 15:45

Индексация пенсий ожидается в апреле этого года, а не в марте, как планировалось ранее. Министерство социальной политики Украины сейчас работает над расчетами.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью агентству Укринформ.

– Да, мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, такая индексация состоится в апреле, — отметила Жолнович, добавив, что министерство уже производит расчеты.

Министр уточнила, что в 2023 году прогнозируется инфляция на уровне 28%. Однако это не означает, что именно на столько вырастут пенсии украинцев. Так, формула индексации учитывает не только уровень инфляции, но и размер средней зарплаты за три года.

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В начале января в Минсоцполитики заявляли, что индексация пенсионных выплат планируется на март, однако, похоже, сместили сроки.

Ранее Верховная Рада определила датой ежегодной автоматической индексации пенсий именно 1 марта. В последний раз индексация пенсионных выплат произошла 1 марта 2022 года, несмотря на начало полномасштабной войны. Она охватила более 10 млн украинцев.

С 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров (например, старше 75 или 80 лет).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называл среди приоритетов на 2023 год введение обязательного пенсионного накопления (накопительных пенсий). По его словам, количество трудоспособного населения в Украине сокращается, а пенсионеров – увеличивается. В условиях полномасштабной войны ситуация стала критической.