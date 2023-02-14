Порывы ветра до 15-20 м/с: в Киеве штормовое предупреждение
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До конца суток 14 февраля в Киеве объявлено штормовое предупреждение — ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Как сообщает Укргидрометцентр, такие погодные условия соответствуют І уровню опасности и могут усложнить движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц столицы.
Поэтому киевлянам стоит позаботиться о своей безопасности во время сильного ветра:
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- прежде всего плотно закрыть все окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
- держаться подальше от линий электропередач, больших деревьев и рекламных конструкций;
- не парковать автомобили в местах, где на них может что-то упасть.
В течение дня в Киеве — от +2 до +4.
На территории Киевской области 14 февраля, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица, также местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области днем +1 +6 градусов.