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Порывы ветра до 15-20 м/с: в Киеве штормовое предупреждение

Валентина Летяк, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

До конца суток 14 февраля в Киеве объявлено штормовое предупреждение — ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Как сообщает Укргидрометцентр, такие погодные условия соответствуют І уровню опасности и могут усложнить движение транспорта на отдельных участках дорог и улиц столицы.

Поэтому киевлянам стоит позаботиться о своей безопасности во время сильного ветра:

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  • прежде всего плотно закрыть все окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
  • держаться подальше от линий электропередач, больших деревьев и рекламных конструкций;
  • не парковать автомобили в местах, где на них может что-то упасть.

В течение дня в Киеве — от +2 до +4.

На территории Киевской области 14 февраля, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица, также местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем +1 +6 градусов.

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Источник: Укргидрометцентр
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