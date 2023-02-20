Окупанти ходять по домівках та вилучають українські паспорти – ЦНС

Лютий, 20 в 18:34

На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають в українців паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти ходять по домівках і вимагають отримувати документацію прав власності відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності громадянства РФ.

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– Водночас українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати, хоча у РФ не заборонено мати подвійне громадянство. Також паспорт відбирають в тих, хто потрапив до катівні, й не повертають після звільнення, – зазначили у Центрі.

Відібрані паспорти росіяни потім використовують для своїх ДРГ й в інших спецопераціях проти України.

Раніше стало відомо, що у Запорізькій області окупанти штучно створюють умови в’язниці, в якій російський паспорт дає можливість переміщуватися між камерами.

А на Херсонщині окупанти проводять фільтрацію серед місцевих за відмову отримувати паспорти РФ.

Фото: ГУР