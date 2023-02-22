Лютий, 21 в 22:56

Закладам освіти протягом 22-24 лютого через можливі ракетні удари РФ у річницю повномасштабного вторгнення рекомендують перевести навчання у дистанційний режим.

Як працюватимуть школи у ці дати – читайте далі у матеріалі.

Київ

Столичні школи 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі навчання. Саме у такому режимі 404 школи Києва працюють від початку навчального року.

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– Війна в країні триває вже рік і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблено чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктовано щодо дій у разі повітряних тривог. Крім того, всі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом із персоналом закладу. Також треба взяти до уваги і той факт, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, а це значить, що залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам не буде на кого, – заявили у Департаменті освіти і науки міста Києва.

Київська область

22-24 лютого заклади освіти Київщини працюватимуть дистанційно.

Такі рекомендації ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області.

– Рішення обумовлене ймовірною посиленою загрозою ворожих обстрілів і можливими провокаціями у зв’язку з річницею від повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мета – зберегти здоров’я і життя дітей та педагогічних працівників, – повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що це стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності. Закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

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Кам’янське

У місті було ухвалено рішення про переведення освітнього процесу у дистанційний формат із 22 по 24 лютого. У заклади діти повернуться з 27 лютого.

Про це повідомив мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Закарпаття

Закладам освіти Закарпаття рекомендували перейти на дистанційне навчання упродовж 22-24 лютого.

– Усім закладам освіти області рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання, щоб убезпечити життя і здоров’я кожного. Також закликаємо батьків за можливості у ці дні не вести дітей у дитсадки, – наголосила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

Тернопіль та область

23 та 24 лютого у Тернополі й області навчатимуться дистанційно учні шкіл, студенти закладів професійної (професійно-технічної підготовки), фахової передвищої та вищої освіти.

Таким є рішення Ради оборони Тернопільщини.

– Садочки у Тернополі працюватимуть. Однак, рекомендуємо, якщо є можливість, залишатися з дошкільням у безпечному місці. Такі заходи пов’язані з рекомендацією Міністерства освіти і науки України та заходами безпеки у дні, коли минає рік від початку повномасштабного вторгнення, – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Волинська область

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко звернувся до навчальних закладів Волині, щоби ті 22-24 лютого 2023 року здійснювали освітній процес у дистанційному форматі.

– Як ми уже переконалися, ворог веде себе неадекватно й підступно, полюбляючи обстрілювати Україну в символічні дати. Тому для спокою батьків, вчителів і безпеки дітей підтримуємо позицію Міністерства освіти і науки України організувати навчальний процес у ці дні дистанційно, – наголосив він.

Одеська область

У закладах освіти області всіх типів і форм власності рекомендовано освітній процес здійснювати з використанням технологій дистанційного навчання.

Про це повідомляє директор Департаменту освіти і науки ОВА Олександр Лончак.

Кіровоградська область

В ОВА звернулися до освітніх закладів області з проханням запровадити 22-24 лютого навчання у дистанційному режимі.