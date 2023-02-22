Февраль, 22 в 21:32

В течение 22 февраля российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область.

Вражеским атакам подверглись Мировская и Марганецкая общины Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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— В Марганце повреждены линии электропередач, из-за чего были обесточены насосные станции одного из водоканалов. Это привело к приостановке подачи воды в жилища около 35 тыс. семей. Сейчас водоснабжение уже восстановлено, — написал он.

В городе также повреждены три частных жилых дома, полдесятка хозяйственных сооружений, автомобиль и газопровод. К счастью, обошлось без жертв.

Марганец снова оказался под вражеским обстрелом: повреждены дома, ЛЭП и газопровод / 2 фотографии

По словам Лукашука, в других районах Днепропетровщины вражеские обстрелы не зафиксированы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Николай Лукашук