Марганець знову опинився під ворожим обстрілом: пошкоджені будинки, ЛЕП та газопровід
Протягом 22 лютого російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область.
Ворожих атак зазнали Мирівська та Марганецька громади Нікопольського району.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
– В Марганці пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в оселі близько 35 тис. родин. Наразі водопостачання вже відновлено, – написав він.
У місті також понівечено три приватні житлові будинки, пів десятка господарських споруд, автівку та газогін. На щастя, обійшлося без жертв.
За словами Лукашука, в інших районах Дніпропетровщини ворожих обстрілів не зафіксовано.
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Фото: Микола Лукашук