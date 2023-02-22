Лютий, 22 в 21:32

Протягом 22 лютого російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область.

Ворожих атак зазнали Мирівська та Марганецька громади Нікопольського району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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– В Марганці пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в оселі близько 35 тис. родин. Наразі водопостачання вже відновлено, – написав він.

У місті також понівечено три приватні житлові будинки, пів десятка господарських споруд, автівку та газогін. На щастя, обійшлося без жертв.

Марганець знову опинився під ворожим обстрілом: пошкоджені будинки, ЛЕП та газопровід / 2 фотографии

За словами Лукашука, в інших районах Дніпропетровщини ворожих обстрілів не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Микола Лукашук