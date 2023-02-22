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Факти / Україна / Суспільство

Марганець знову опинився під ворожим обстрілом: пошкоджені будинки, ЛЕП та газопровід

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дніпропетровська область

Протягом 22 лютого російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область.

Ворожих атак зазнали Мирівська та Марганецька громади Нікопольського району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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– В Марганці пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в оселі близько 35 тис. родин. Наразі водопостачання вже відновлено, – написав він.

У місті також понівечено три приватні житлові будинки, пів десятка господарських споруд, автівку та газогін. На щастя, обійшлося без жертв.

Дніпропетровська область
Дніпропетровська область
Дніпропетровська область
Дніпропетровська область
Марганець знову опинився під ворожим обстрілом: пошкоджені будинки, ЛЕП та газопровід / 2 фотографии

За словами Лукашука, в інших районах Дніпропетровщини ворожих обстрілів не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Микола Лукашук

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