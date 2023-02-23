Олена Шуляк: парламент підтримав законопроєкт про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла людям

Лютий, 23 в 16:24

Власники зруйнованого житла зможуть обирати, як використати державну компенсацію – придбати готову квартиру в багатоквартирному будинку, або ж вкласти гроші у будівництво (ремонт) приватного будинку на своїй території.

Про це розповіла голова Комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також голова партії Слуга народу Олена Шуляк, коментуючи законопроєкт №7198, який Рада підтримала 23 лютого.

– Варіант з фінансуванням будівництва нового житла діятиме лише у випадку приватних будинків. Адже побудувати окрему квартиру неможливо – вона в будь-якому випадку буде знаходитися в багатоповерховому будинку. Тому власник зруйнованого житла зможе отримати на вибір або сертифікат для купівлі чи інвестиції в будівництво житла, або кошти на рахунок, які можна буде використати на відновлювальні роботи та придбання будівельних матеріалів на відновлення свого житла, – роз’яснила вона.

У людей, яким пошкодили чи знищили будинок, все одно залишається земельна ділянка. Саме тому українці зможуть обрати – побудувати (відремонтувати) будинок на власній ділянці чи отримати готову квартиру.

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Проте є міста/села, де великі руйнування інфраструктури, тому для когось буде краще отримати сертифікат та придбати житло в іншому місці.

Якщо коштів у сертифікаті буде недостатньо для придбання бажаного помешкання, людина зможе доплатити.

Очільниця партії також підкреслила, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифіката. Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеної оселі.

– Тобто, якщо вартість квартири, зруйнованої на Чернігівщині, схожа з вартістю нового житла на Тернопільщині – людина може обрати цей регіон. Але ми бачимо, що більшість населення воліє жити в рідних містах, тому логічно, що ми зосередимося на відбудові міст, – зауважила Олена Шуляк.

Вона також підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарації від РФ. На сьогодні у відповідному фонді є понад 17 млрд грн, конфіскованих у російського Сбербанку.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроєкт №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.