Україна вступає у новий період війни та готується до контрнаступу – Резніков
Україна вступає у новий період війни й готується до контрнаступу, з єдиним завданням – перемогти.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Міноборони Олексій Резніков.
– Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста.
Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії, – написав Резніков.
Міністр зазначив, що наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів, але стратегічно Росія вже програла.
– Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємося. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих, – написав міністр.
Також Резніков наголосив, що Україну підтримують 54 країни, надаючи озброєння, і що незабаром ця допомога стане більш масштабнішою.
– Будуть танки й бронетехніка. Ми ще краще перехоплюватимемо ракети та дрони терористів, із якої країни вони б не походили.
Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, а й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд, – резюмував Резніков.
Раніше міністр оборони повідомив, що вже найближчим часом в Україну надійдуть перші танки від “танкової коаліції”.
Він додав, також очікується, що танки прибудуть разом із підготовленими українськими екіпажами.
Джерело: Олексій Резніков