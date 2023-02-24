Україна вступає у новий період війни та готується до контрнаступу – Резніков

Лютий, 24 в 11:29

Україна вступає у новий період війни й готується до контрнаступу, з єдиним завданням – перемогти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Міноборони Олексій Резніков.

– Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії, – написав Резніков.

Міністр зазначив, що наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів, але стратегічно Росія вже програла.

Зараз дивляться

– Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємося. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих, – написав міністр.

Також Резніков наголосив, що Україну підтримують 54 країни, надаючи озброєння, і що незабаром ця допомога стане більш масштабнішою.

– Будуть танки й бронетехніка. Ми ще краще перехоплюватимемо ракети та дрони терористів, із якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, а й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд, – резюмував Резніков.

Раніше міністр оборони повідомив, що вже найближчим часом в Україну надійдуть перші танки від “танкової коаліції”.

Він додав, також очікується, що танки прибудуть разом із підготовленими українськими екіпажами.

Джерело: Олексій Резніков