Февраль, 27 в 15:28

Главным новшеством в Украине с 1 марта 2023 года является индексация пенсий, которая охватит практически все категории граждан. Кроме того, нововведения ждут военнослужащих и украинских беженцев в Польше.

Что изменится для украинцев с 1 марта – далее в материале.

Индексация пенсий

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С 1 марта в Украине пройдет индексация пенсий для миллионов украинцев. Размер индексации составит около 20%.

В этом году индексация коснется граждан, получающих минимальную пенсию (речь идет об около 4 млн человек). В предыдущие годы эта категория пенсионеров обычно не подпадала под индексацию, перерасчет выплат для них производился в другие периоды. Как объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович, с 1 марта к минимальным пенсиям добавят не менее 400 грн.

По словам Жолнович, граждане с достаточным страховым стажем (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин), получающие пенсию выше минимальной, могут в среднем получить 750 грн доплаты. Военные пенсионеры в среднем получат 1,4 тыс. грн. доплаты, а люди с инвалидностью, которые являются ликвидатором аварии на ЧАЭС, – 1,5 тыс. грн.

Верхний предел индексации пенсий ограничили суммой 1,5 тыс. грн, то есть это максимальный размер доплат, который получат украинские пенсионеры с 1 марта.

Согласно проекту постановления Кабмина об индексации пенсий, обнародованному для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, для пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, минимальный размер повышения составит 100 грн.

С 1 марта минимальную пенсионную выплату в размере от 2 100 грн (для неработающих пенсионеров с малым страховым стажем) планируют повысить до 2 520 грн.

В Кабинете министров обещают покрыть индексацией почти все категории граждан, в том числе работающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж.

Как объясняли в Минсоцполитики, единственной категорией, не подпадающей под индексацию, являются люди, чьи пенсии превышают максимально установленные законом выплаты (размер максимальной пенсии составляет 20 930 грн).

Согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, индексация пенсионных выплат должна проводиться ежегодно с 1 марта, с учетом инфляции и среднего уровня зарплаты в предыдущие три года.

Индексация производится автоматически, дополнительно обращаться гражданам никуда не нужно. В Украине зарегистрировано более 10 млн пенсионеров.

Дополнительные выплаты военным по новым правилам

В марте выплаты военнослужащим начнут начислять по новым правилам. Речь идет о дополнительном денежном вознаграждении в размере 100 тыс. грн и 30 тыс. грн.

Новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим был введен с 1 февраля 2023 года. Однако нововведение военные ощутят именно в марте.

– Новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим применяется с 1 февраля текущего года. Но принимая во внимание, что выплаты денежного довольствия осуществляется в текущем месяце за прошлый, новые выплаты согласно новому порядку военнослужащие получат в марте, — отметил начальник отдела денежного довольствия и заработной платы Управления соцподдержки Министерства обороны Олег Рогаль.

Согласно новым правилам:

Вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц продолжат получать военные, задействованные в выполнении задач на “нуле” (непосредственно на линии столкновения). Выплату будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Это касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и т. д.

продолжат получать военные, задействованные в выполнении задач на “нуле” (непосредственно на линии столкновения). Выплату будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Это касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и т. д. Кроме того, 100 тыс. грн будут платить за конкретный период выполнения боевых задач: военнослужащим ракетных войск и артиллерии, летчикам (за то время, в течение которого они выполняли полеты в районах боевых действий), морякам, военным медикам, зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам, выполняющим задачи в районе боевых действий.

будут платить за конкретный период выполнения боевых задач: военнослужащим ракетных войск и артиллерии, летчикам (за то время, в течение которого они выполняли полеты в районах боевых действий), морякам, военным медикам, зенитно-ракетным войскам и противовоздушным войскам, выполняющим задачи в районе боевых действий. 50 тыс. грн. будут получать те военные

Дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн будут получать военные, выполняющие боевые задания не на “нуле”, но в районах боевых действий.

Наиболее существенное изменение – это отмена 30 тыс. грн вознаграждения для военных, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях вне районов ведения боевых действий (в учебных центрах, тыловых базах и т.п.), для срочников, курсантов, офицеров управлений и штабов.

Читайте Какими будут зарплаты военных в 2023 году

Новые правила для украинцев в Польше

С 1 марта будет введена оплата за проживание для украинских беженцев, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней. Украинцы должны будут покрывать 50% расходов, но не более 40 злотых на человека в сутки.

С мая этого года граждане Украины, срок пребывания которых превысит 180 дней, должны будут платить 75% расходов, но не более 60 злотых в сутки.

Но есть и исключения. От оплаты коллективного жилья освобождаются: лица с инвалидностью; пенсионеры; беременные женщины; лица, воспитывающие детей в возрасте до одного года или трех и более детей.

Возможность использования коллективного жилья на срок более 120 дней с момента прибытия в Польшу зависит от наличия номера PESEL.

PESEL – это универсальная электронная система регистрации населения в Польше: одиннадцатизначный цифровой символ, которые идентифицирует человека, позволяет ему воспользоваться соцпомощью, медуслугами, получить доступ к системе образования и т.д.

Что будет с тарифами

Во время отопительного сезона ожидать повышения коммунальных тарифов не стоит.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, если тарифы на электричество будут пересматривать, то только после завершения отопительного сезона. Возможное повышение диверсифицируют в зависимости от потребления каждого домохозяйства.

По крайней мере, до 31 марта 2023 года цены на электроэнергию для бытовых потребителей не возрастут:

индивидуальные бытовые потребители, использующие до 250 кВт/ч в месяц, платят 1,44 грн/кВт;

при потреблении свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн/кВт час.

Клиенты компании Нафтогаз Украины, которая являктся поставщиком последней надежды, платят за газ 7,96 грн за куб. м. Этот тариф зафиксирован до 1 мая 2023 года.

В отопительный сезон стоимость газа для бытовых потребителей от других поставщиков колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Кроме того, запрещено повышать тарифы на отопление, горячую воду, распределение природного газа во время военного положения.

В конце прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собиралась повысить тарифы на холодную воду и водоотвод, однако решение поставили на паузу и отправили на доработку.

Чего ждать внутренним переселенцам

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 1 марта продолжат получать ежемесячную помощь от государства:

3 тыс. грн. для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн для всех остальных лиц.

Подать заявление на выплату можно с помощью приложения Дія или лично обратиться в органы соцзащиты населения, в ЦПАУ или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Право на получение помощи имеют:

граждане, выехавшие из населенных пунктов, входящих в перечень территорий, на которых ведутся/велись боевые действия или которые находятся под временной оккупацией РФ;

граждане, имеющие непригодное для проживания/разрушенное жилье, которые подали до 20 мая прошлого года заявку на возмещение потерь;

украинцы, которые могут предоставить документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения/уничтожения жилья из-за боев, терактов, диверсий, вызванных российской агрессией;

граждане, ежемесячно получавшие адресную помощь как ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 года;

лица, которые после 24 февраля 2022 года повторно выехали с территорий, что находятся под временной оккупацией или где ведутся бои.

Перечень населенных пунктов, ВПЛ из которых имеют право на государственные выплаты, теперь формируется по новому принципу. Право на выплаты имеют граждане, выехавшие из населенных пунктов, расположенных на территориях:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированных РФ, на которых не определена дата завершения боев или оккупации.

Список территорий периодически обновляется приказом Минреинтеграции. Согласно последнему обновлению, в перечень вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

Голосование Укрзализныци

Компания Укрзализныця недавно запустила трехлетнюю программу Железная украинизация. Она предполагает замену имперских и российских названий, меток, изображений на объектах железнодорожного транспорта.

В частности, планируют переименовать два региональных филиала УЗ – Южную и Юго-Западную железные дороги.

– Почему железная дорога с центром в столице называется Юго-Западная, а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины – Южная? Это засилье имперской, российской древности, не имеющей ничего общего с украинским настоящим, — объяснял глава правления УЗ Александр Камышин.

Он также анонсировал онлайн опрос с 1 марта, в ходе которого украинцы могли бы выбрать новые названия для Юго-Западной и Южной железных дорог. По словам Камышина, голосование планируют запустить через приложение Дія.

Однако в данный момент подробностей этого УЗ не обнародовала.

Е-рецепт в аптеках и медучреждениях

По данным Минздрава Украины, уже этой весной все рецептурные лекарства будут отпускать по электронному рецепту.

Поэтому до 31 марта все аптеки и медицинские учреждения должны технически подготовиться к тому, чтобы отпускать лекарства по е-рецепту, а также позаботиться о подключении к Национальной электронной системе здравоохранения.

Это позволит пациентам беспрепятственно получать рецепт на медицинские препараты и погасить его в любой аптеке.

Выписывать электронный рецепт смогут врачи государственных, коммунальных или частных клиник, а также врач-ФЛП.

Источник: Пресс-служба правительства Польши, АрмияInform