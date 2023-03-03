Март, 03 в 18:26

В Одессе произошел новый скандал из-за украинского языка, но на этот раз причиной этого стала русскоязычная клиентка, которая называла гривны рублями, а потом начала делать замечания персоналу заведения, что они разговаривают на украинском, поскольку “переобулись” во время войны, а украинский является “немодным”.

Об этом сообщил Telegram-канал Х***ва Одеса.

На видео клиентка и персонал обсуждают тему завтраков в отеле.

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Клиентка, говоря на русском, спрашивает: “То есть нам не принесут: мол, только на 200 рублей есть это и все?”. В ответ на это сотрудница отеля делает замечание, что в Украине “гривны, а не рубли”. Сначала клиентка на это отвечает, что “рубли, гривны – это же одно и то же”.

Однако сотрудницы персонала отметили, что разница существенна, и это не одно и тоже.

По словам клиентки, в Одессе “всегда были рубли”, и, по ее мнению, девушка из персонала “приезжая”, поскольку говорит “по-укрАински”.

Затем на видео клиентка пытается доказать свою позицию и говорит, что разговаривать на русском и называть гривны рублями – это привычки людей их поколения, поскольку “рубли всегда были” в Украине.

Сама же говорит, что украинский она не учила, и, как местная, всю жизнь говорила на русском: “Одесситы всегда говорили по-русски”, говорит она по-русски.

На замечание на то, что на русском разговаривают в России, клиентка начала убеждать персонал, что ей известна молодежное окружение, и среди него говорить на украинском “не модно”, поскольку, по ее словам, молодежь в Одессе говорит на русском.

Персонал в ответ на это говорит, что хоть раньше тоже общались на русском, однако решили перейти на украинский.

Клиентка продолжила на русском: “Девочки! Ну шо вы, переобулись? Стыдно!” и добавляет “И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: “Я хочу тебе”? Ну это же колхоз”.

Кроме того, во время спора посетительница отеля говорит, что ей не имеют права делать замечания, поскольку они не “преподаватели украинского”, и вообще – она дружит с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Впоследствии от этой клиентки появились извинения, и она на “не модном” украинском языке попыталась объяснить свою позицию.

Фото: скриншот с видео / Х***я Одесса