Июнь, 17 в 17:15

Во временно захваченном российскими войсками городе Мариуполь (Донецкая область) оккупанты запрещают детям общаться на украинском языке.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его данным, такое требование выдвинуло так называемое руководство учебных заведений. Они угрожают детям и родителям “непредсказуемыми последствиями”.

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– Захватчики продолжают применять против украинского населения тактику террора и геноцида. В частности, в оккупированном Мариуполе так называемое руководство образовательных учреждений запрещает детям общаться на украинском языке, угрожая непредсказуемыми последствиями для детей и родителей, — подчеркнул Мотузяник.

Похожую информацию накануне обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечал, что так называемое руководство школ (коллаборанты) запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных учебных заведениях, использовать украинский язык даже на перерывах.

Ранее сообщалось, что российские захватчики планируют с 1 сентября полностью русифицировать учебу в школах Мариуполя. Оккупанты продлили учебный год в разрушенном городе до 1 сентября, лишив детей летних каникул.

Источник: Media Center Ukraine, Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет