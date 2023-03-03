Дорікала персоналу готелю за українську мову: в Одесі новий мовний скандал
В Одесі стався новий скандал через українську мову, але цього разу причиною цього стала російськомовна клієнтка, яка називала гривні рублями, а потім почала робити зауваження персоналу закладу, що вони розмовляють українською, оскільки “перевзулись” під час війни, а українська є “немодною”.
Про це повідомив Telegram-канал Х***ва Одеса.
На відео клієнтка та персонал обговорюють тему сніданків у готелі.
Клієнтка, говорячи російською, питає: “Тобто нам не принесуть: мовляв, тільки на 200 рублів є це – і все?”. У відповідь на це співробітниця готелю робить зауваження, що в Україні “гривні, а не рублі”. Спочатку клієнтка на це відповідає, що “рублі, гривні – це ж одне й те саме”.
Втім співробітниці персоналу наголосили, що різниця є суттєвою, і це не одне й те ж.
За словами клієнтки, в Одесі “завжди були рублі”, а також, на її думку, дівчина з персоналу “приїжджа”, оскільки говорить “по-укрАїнськи”.
Потім на відео клієнтка намагається довести свою позицію і каже, що розмовляти російською та називати гривні рублями – це звички людей їхнього покоління, оскільки “рублі завжди були” в Україні.
Сама ж каже, що української вона не вчила, проте, як місцева, все життя говорила російською: “Одесити завжди розмовляли російською”, каже вона російською.
На зауваження на те, що російською розмовляють в Росії, клієнтка почала переконувати персонал, що їй відоме молодіжне оточення, і серед нього говорити українською “не модно”, оскільки, за її словами, молодь в Одесі говорить російською.
Персонал у відповідь на це каже, що хоч раніше теж спілкувалися російською, однак вирішили перейти на українську.
Клієнтка продовжила російською: “Дівчатка! Ну шо ви, перевзулися? Соромно!” та додає “І шо ви, з пацанами так от зустрічаєтеся, і кажете: “Я хочу тебе”? Ну це ж колгосп”.
Крім того, під час суперечки відвідувачка готелю каже, що їй не мають права робити зауваження, оскільки вони не “викладачі української”, і взагалі – вона дружить з мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Згодом від цієї клієнтки з’явилися вибачення, де вона “не модною” українською спробувала пояснити свою позицію.
Фото: зняток з відео / Х***я Одесса