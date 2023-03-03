Березень, 03 в 18:26

В Одесі стався новий скандал через українську мову, але цього разу причиною цього стала російськомовна клієнтка, яка називала гривні рублями, а потім почала робити зауваження персоналу закладу, що вони розмовляють українською, оскільки “перевзулись” під час війни, а українська є “немодною”.

Про це повідомив Telegram-канал Х***ва Одеса.

На відео клієнтка та персонал обговорюють тему сніданків у готелі.

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Клієнтка, говорячи російською, питає: “Тобто нам не принесуть: мовляв, тільки на 200 рублів є це – і все?”. У відповідь на це співробітниця готелю робить зауваження, що в Україні “гривні, а не рублі”. Спочатку клієнтка на це відповідає, що “рублі, гривні – це ж одне й те саме”.

Втім співробітниці персоналу наголосили, що різниця є суттєвою, і це не одне й те ж.

За словами клієнтки, в Одесі “завжди були рублі”, а також, на її думку, дівчина з персоналу “приїжджа”, оскільки говорить “по-укрАїнськи”.

Потім на відео клієнтка намагається довести свою позицію і каже, що розмовляти російською та називати гривні рублями – це звички людей їхнього покоління, оскільки “рублі завжди були” в Україні.

Сама ж каже, що української вона не вчила, проте, як місцева, все життя говорила російською: “Одесити завжди розмовляли російською”, каже вона російською.

На зауваження на те, що російською розмовляють в Росії, клієнтка почала переконувати персонал, що їй відоме молодіжне оточення, і серед нього говорити українською “не модно”, оскільки, за її словами, молодь в Одесі говорить російською.

Персонал у відповідь на це каже, що хоч раніше теж спілкувалися російською, однак вирішили перейти на українську.

Клієнтка продовжила російською: “Дівчатка! Ну шо ви, перевзулися? Соромно!” та додає “І шо ви, з пацанами так от зустрічаєтеся, і кажете: “Я хочу тебе”? Ну це ж колгосп”.

Крім того, під час суперечки відвідувачка готелю каже, що їй не мають права робити зауваження, оскільки вони не “викладачі української”, і взагалі – вона дружить з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Згодом від цієї клієнтки з’явилися вибачення, де вона “не модною” українською спробувала пояснити свою позицію.

Фото: зняток з відео / Х***я Одесса