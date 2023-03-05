Убивают родителей и забирают на перевоспитание: детский омбудсмен рассказала о 5 сценариях похищения украинских детей

Март, 05 в 15:53

Война России против Украины нарушает абсолютно все права детей, а действия оккупантов имеют четкую политику в отношении маленьких украинцев.

Об этом на международной конференции United for justice, которая проходит во Львове, заявила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук

– Мы можем смело сказать, что сейчас эта ужасная война нарушает абсолютно все права украинских детей. Не осталось ни одного права, которое не было бы нарушено, — сказала она.

Международное гуманитарное право квалифицирует массовую и принудительную депортацию украинских детей на территорию РФ как военное преступление, отметила омбудсмен.

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Герасимчук подчеркнула, что в совокупности с убийствами и ранениями детей, изменением гражданства, передачей на усыновление россиянам, принуждением к изучению русского языка и культуры и запрета на все украинское, — это геноцид против Украины из-за украинских детей.

По словам омбудсмена у россиян есть как минимум 5 сценариев похищения детей:

они сначала убивают родителей, а потом похищают ребенка;

разлучают детей с родителями во время так называемой фильтрации;

забирают детей прямо из семей, иногда лишают родительских прав “неудобных родителей”;

вывоз детей из учреждений институционального надзора — сначала не дают украинской стороне забрать этих детей, не согласовывают гуманитарные коридоры;

создают абсолютно неприемлемые для жизни детей на оккупированной территории условия и предлагают родителям отдать детей на оздоровление или отдых в детских лагерях в РФ.

– Наша цель сейчас — немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию. Как можно быстрее найти наших детей на территории, к которой мы не имеем доступа и вернуть детей, воссоединив их с биологическими семьями в интересах детей и в соответствии с международным правом, – отметила омбудсмен.

Напомним, по данным Генпрокуратуры Россия депортировала более 16 тыс. украинских детей. Лишь 307 из них удалось вернуть.