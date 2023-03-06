Окупанти вкрали для “оздоровлення” та “перевиховання” у РФ: в Україну повернули двоюрідних братів з Херсона

Березень, 06 в 19:16

В Україну повернули двоюрідних братів-підлітків, яких окупанти незаконно депортували у Росію.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Ігор та Василь – мешканці Херсона. Коли місто захопили російські військові, Наталя – мама одного з хлопців – намагалася врятувати Ігоря, вивезти з окупації.

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– Вирватись на територію вільної України було майже неможливо. Натомість окупанти підступно запропонували доправити хлопця в Анапу (РФ) – буцімто “на оздоровлення”, – розповіли в Мінреінтеграції.

Наталія погодилась і підписала документи. Коли зрозуміла, що трапилося, було вже запізно. Дитину їй не віддавали.

– Більш того – хлопця використали як заручника. Над ним провели психологічну та “виховну”, роботу, намагаючись назавжди відлучити від матері та Батьківщини, – наголосили у відомстві.

У міністерстві додають, що вирвати Ігоря з пастки та переконати повернутися додому було нелегко, цей процес зайняв понад три місяці.

Віцепрем’єрка України Ірина Верещук закликала батьків на окупованих територіях бути пильними та не підписувати жодних документів, які підсовують окупанти.

– Ці нелюди прикриваються нашими дітьми. Закликаю всіх батьків: не вірте жодному їхньому слову, нічого не підписуйте, ні в якому разі не віддавайте їм дітей – навіть коли вас будуть запевняти, що це для їхньої ж безпеки. Вони використовують їх для шантажу й “торгів”, – наголосила Ірина Верещук.

Зараз Ігор та його брат вдома. Хлопці зізналися, що повернення – це був найщасливіший день у їхньому житті.

Раніше уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про п’ять сценаріїв викрадення українських дітей.

Нагадаємо, за даними Генпрокуратури, Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей.

Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Мінреінтеграції