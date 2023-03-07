Березень, 07 в 14:13

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що списки рядових бійців Гвардії наступу, до якої наразі надійшло вже 23 тис. заявок від добровольців, не будуть оприлюднюватися.

– Списки по рядових бійцях ми, звичайно, не будемо ніде оприлюднювати. Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу, – пояснив він в інтерв’ю Укрінформу.

Водночас, за його словами, це не стосується командирів підрозділів, оскільки це публічні особи, які спілкуються з кандидатами на проходження служби у цих бригадах.

Клименко розповів, що близько 5% усіх заявок надійшли від жінок, проте іноземців не беруть.

Зараз дивляться

– З іншого боку, нам подавали заявки наші громадяни, які проживають на території інших країн. Їх не більше 1-1,5% від поданих анкет. Тому ми станом на сьогодні маємо справу виключно з громадянами України, – додав міністр.

Він наголосив, що тисячі новобранців уже прийняті до цих бригад та проходять службу, виїжджають на полігони для проведення навчання і, звісно ж, отримують зарплату – від 25 тис. грн, а далі виплати залежатимуть від району перебування та ведення бойових дій.

Подати заявку на вступ до Гвардії наступу можна через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦНАПи, гарячі лінії та центри комплектування.