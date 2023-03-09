Військовим, розстріляним за гасло Слава Україні, був Олександр Мацієвський – ТрО Північ

Березень, 08 в 22:03

Розстріляним за гасло Слава Україні військовим був Олександр Мацієвський. У 119 окремій бригаді ТрО Чернігівської області підтвердили, що на кадрах, які шокували весь світ, саме він.

– 6 березня 2023 року в мережі було оприлюднено чергові докази російських воєнних злочинів. Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області. Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужим, – повідомляє Регіональне управління Сил ТрО Північ Збройних Сил України.

У повідомленні уточнюється, що 30 грудня 2022 року на околицях Соледара він і ще четверо військових під час переміщення прийняли зустрічний бій з силами ворога, які переважали.

Пізніше візуальний контакт і зв’язок із ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл і щільний вогонь зі стрілецької зброї.

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– Ми до кінця не знаємо подробиць цього бою. Невідомо, хто і як загинув. Невідомо, як Олександр потрапив у полон. На жаль, свідків не залишилося, усі загинули або зникли безвісти, – йдеться в повідомленні.

Там додають, що мати Олександра, його син Михайло та військовослужбовці його підрозділу впізнали його на відео страти, яке пізніше оприлюднили в соцмережах.