52% украинцев против изучения в школах русского языка — опрос КМИС

Март, 09 в 16:16

Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 14-22 февраля, свидетельствует о том, что более половины украинцев против изучения в школах русского языка.

Если в 2019 году такого мнения были 8% респондентов, то сейчас — 52%.

Несмотря на то, что сейчас 42% украинцев поддерживают сохранение изучения русского языка в определенном объеме, социологи говорят, что здесь также произошли значительные внутренние изменения в сторону уменьшения времени, которое должно отводиться на этот предмет.

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— В 1998 году 46% считали, что объем изучения должен быть таким, как и для украинского языка. В 2019 году показатель составлял 30%, а сейчас — только 3%, — говорят в КМИС о последних результатах опроса.

Соответственно, с 32% до 6% уменьшилось количество украинцев, которые считают, что русский язык должен изучаться в меньшем объеме, чем украинский, но в большем, чем другие иностранные языки.

Киевский международный институт социологии (КМИС) с 14 по 22 февраля 2023 года провел всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1 017 респондентов от 18 лет, живущих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных, и тех, которые выехали за границу.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.