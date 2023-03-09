52% українців проти вивчення в школах російської мови – опитування КМІС

Березень, 09 в 16:16

Останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 14-22 лютого, свідчить про те, що більше половини українців проти вивчення в школах російської мови.

Якщо у 2019 році такої думки були 8% респондентів, то зараз – 52%.

Попри те, що зараз 42% українців підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі, соціологи кажуть, що тут також відбулися значні внутрішні зміни в бік зменшення часу, який має відводитися на цей предмет.

Зараз дивляться

– У 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз – лише 3%, – кажуть у КМІС про останні результати опитування.

Відповідно, з 32% до 6% зменшилася кількість українців, які вважають, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 14 до 22 лютого 2023 року провів всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1 017 респондентів від 18 років, що живуть у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих, та тих, які виїхали за кордон.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.