Проверка выявила 36 незаконных новостроек в Киево-Печерской лавре и уничтожение памятки архитектуры — СМИ

Март, 11 в 18:33

Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения во время ревизии одного из крупнейших христианских центров Украины Киево-Печерская Лавра.

Об этом сообщает издание Левый берег со ссылкой на собственные источники, которые утверждают, что речь идет о 36 новопостроенных самовольных строек.

Сейчас смотрят

Отмечается, что все они являются коммерческими и хозяйственными помещениями (то есть не имеют прямого отношения к монашеской жизни или быту).

Руководство мужского монастыря УПЦ МП, который располагался в Киево-Печерской Лавре в течение многих лет, уничтожило памятник архитектуры — старинную ограду на улице Ближнепечерской.

Аудиторы выявили факты незаконной передачи в пользование Киевской метрополии, Частной академии и Академии УПЦ памятников культурного наследия. По данным издания, проверка касалась периода с 1 января 2018 года до 30 сентября 2022 года.