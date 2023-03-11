Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Проверка выявила 36 незаконных новостроек в Киево-Печерской лавре и уничтожение памятки архитектуры — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
Києво-Печерська лавра
Фото: Depositphotos

Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения во время ревизии одного из крупнейших христианских центров Украины Киево-Печерская Лавра.

Об этом сообщает издание Левый берег со ссылкой на собственные источники, которые утверждают, что речь идет о 36 новопостроенных самовольных строек.

Сейчас смотрят

Отмечается, что все они являются коммерческими и хозяйственными помещениями (то есть не имеют прямого отношения к монашеской жизни или быту).

Руководство мужского монастыря УПЦ МП, который располагался в Киево-Печерской Лавре в течение многих лет, уничтожило памятник архитектуры — старинную ограду на улице Ближнепечерской.

Аудиторы выявили факты незаконной передачи в пользование Киевской метрополии, Частной академии и Академии УПЦ памятников культурного наследия. По данным издания, проверка касалась периода с 1 января 2018 года до 30 сентября 2022 года.

Читайте
Против наместника Киево-Печерской лавры Павла открыли производство – что известно

Источник: LB.ua
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка