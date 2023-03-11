Перевірка виявила 36 незаконних новобудов у Києво-Печерській лаврі й знищення пам’ятки архітектури – ЗМІ

Березень, 11 в 18:33

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії одного з найбільших християнських центрів України Києво-Печерська Лавра.

Про це повідомляє видання Лівий берег з посиланням на власні джерела, які стверджують, що йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.

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Зазначається, що всі вони є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя чи побуту).

Керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, який розташовувався в Києво-Печерській Лаврі протягом багатьох років, знищило пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вулиці Ближньопечерській.

Аудитори виявили факти незаконного передавання у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини. За даними видання, перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року до 30 вересня 2022 року.