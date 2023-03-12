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Факти / Україна / Суспільство

На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом – ДТЕК

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Енергосистеми електрика світло дроти провода лінії електропередач
Фото: Pixabay

На Одещині енергетики стабілізували ситуацію з енергопостачанням.

Про це повідомляють у ДТЕК.

– Вночі вони(енергетики, — ред.) закінчили перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців Одещини, – йдеться у повідомленні. 

У ДТЕК зазначили, що наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом. 

Зараз дивляться

Дефіциту в енергомережі країни немає, стабілізаційні відключення не застосовуються.

Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що 12 березня, триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами.

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