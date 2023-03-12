На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом – ДТЕК
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На Одещині енергетики стабілізували ситуацію з енергопостачанням.
Про це повідомляють у ДТЕК.
– Вночі вони(енергетики, — ред.) закінчили перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців Одещини, – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом.
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Дефіциту в енергомережі країни немає, стабілізаційні відключення не застосовуються.
Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що 12 березня, триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами.