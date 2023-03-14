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Факты / Україна / Общество

Денежная помощь для ветеранов войны: кто может получить 16 тыс. грн

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Гривня, гроші, виплати, зарплата, податки, деньги,
Фото: Depositphotos

В конце февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате боевых действий.

Факты ICTV узнавали, кто может получить помощь через платформу е-Ветеран, как подать заявку и что для этого понадобится.

Что предполагает помощь и кто может ее получить?

Претендовать на денежную помощь могут совершеннолетние граждане Украины, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны I или II группы (в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты).

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Также сведения о лицах с инвалидностью вследствие войны должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Если украинец имеет соответствующий статус, он может получить денежную помощь одним платежом на банковский счет в размере 4 000 гривен в месяц.

Выплаты будут осуществляться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов помощи. То есть лицо, которое имеет инвалидность І или II группы в результате войны, получит 16 тыс. грн за четыре месяца.

После получения помощи, вы можете использовать средства по своему усмотрению.

Как получить помощь?

Чтобы получить 16 тыс. грн, лицо с инвалидностью І или II группы должно подать соответствующую заявку через платформу е-Ветеран.

е-Ветеран — система на базе Единого государственного реестра ветеранов войны. Цель платформы — повысить уровень социальной защиты ветеранов войны путем онлайн контроля за реализацией их прав и гарантий.

В системе можно найти множество полезной информации о льготах и гарантиях ветеранов, а также о получении различных статусов (участник боевых действий, участник войны, статус пострадавшего участника Революции Достоинства и т.д.).

Итак, для того, чтобы принять участие в проекте и получить денежную помощь, лицо с инвалидностью I или II группы в результате войны должно подать соответствующую заявку на платформе е-Ветеран:

  1. Перейдите в систему е-Ветеран.
  2. Найдите категорию Поддержка для лиц с ограниченными возможностями в результате войны и нажмите на ссылку.
  3. Теперь необходимо пройдите электронную идентификацию и аутентификацию. Для этого вам понадобится электронная подпись.
  4. На экране появится информация о вас, обязательно проверьте личные данные (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.
  5. Перед отправкой заявки перепроверьте личную информацию и дайте согласие на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи.
  6. После отправки, заявка поступит в Минветеранов. Там проверят вас в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если вы соответствуете категории лица с инвалидностью І или II группы вследствие войны, тогда ваши данные автоматически передаются в Красный Крест Украины для дальнейшей выплаты денежной помощи.

Платежи поступят на ваш банковский счет, который вы указали при заполнении заявки.

Обратите внимание, что уведомления о начислении или отказе от помощи не отправляются! То есть вы просто получите деньги на карту. В случае неполучения выплаты, позвоните в Минветеранов по телефону +380 (63) 227-14-56.

Что понадобится для заполнения заявки?

Чтобы отправить заявление, вам понадобится:

  • Электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи.
  • Международный номер банковского счета (IBAN).
  • Контактный номер телефона (мобильный номер).

Когда можно подать заявку на помощь?

Хотя проект начался 16 февраля, однако стартовал он в тестовом режиме. То есть после того, как денежную выплату получат первые 10 тыс. человек, начнется проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.

Второй этап подачи заявок начнется ориентировочно с 20 марта 2023 года. Именно после начала второго этапа проекта можно будет подать заявку и получить 16 тыс. грн.

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