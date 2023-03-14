Март, 14 в 11:20

В конце февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате боевых действий.

Факты ICTV узнавали, кто может получить помощь через платформу е-Ветеран, как подать заявку и что для этого понадобится.

Что предполагает помощь и кто может ее получить?

Претендовать на денежную помощь могут совершеннолетние граждане Украины, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны I или II группы (в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты).

Сейчас смотрят

Также сведения о лицах с инвалидностью вследствие войны должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Если украинец имеет соответствующий статус, он может получить денежную помощь одним платежом на банковский счет в размере 4 000 гривен в месяц.

Выплаты будут осуществляться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов помощи. То есть лицо, которое имеет инвалидность І или II группы в результате войны, получит 16 тыс. грн за четыре месяца.

После получения помощи, вы можете использовать средства по своему усмотрению.

Как получить помощь?

Чтобы получить 16 тыс. грн, лицо с инвалидностью І или II группы должно подать соответствующую заявку через платформу е-Ветеран.

е-Ветеран — система на базе Единого государственного реестра ветеранов войны. Цель платформы — повысить уровень социальной защиты ветеранов войны путем онлайн контроля за реализацией их прав и гарантий.

В системе можно найти множество полезной информации о льготах и гарантиях ветеранов, а также о получении различных статусов (участник боевых действий, участник войны, статус пострадавшего участника Революции Достоинства и т.д.).

Итак, для того, чтобы принять участие в проекте и получить денежную помощь, лицо с инвалидностью I или II группы в результате войны должно подать соответствующую заявку на платформе е-Ветеран:

Перейдите в систему е-Ветеран. Найдите категорию Поддержка для лиц с ограниченными возможностями в результате войны и нажмите на ссылку. Теперь необходимо пройдите электронную идентификацию и аутентификацию. Для этого вам понадобится электронная подпись. На экране появится информация о вас, обязательно проверьте личные данные (ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты. Перед отправкой заявки перепроверьте личную информацию и дайте согласие на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи. После отправки, заявка поступит в Минветеранов. Там проверят вас в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если вы соответствуете категории лица с инвалидностью І или II группы вследствие войны, тогда ваши данные автоматически передаются в Красный Крест Украины для дальнейшей выплаты денежной помощи.

Платежи поступят на ваш банковский счет, который вы указали при заполнении заявки.

Обратите внимание, что уведомления о начислении или отказе от помощи не отправляются! То есть вы просто получите деньги на карту. В случае неполучения выплаты, позвоните в Минветеранов по телефону +380 (63) 227-14-56.

Что понадобится для заполнения заявки?

Чтобы отправить заявление, вам понадобится:

Электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Международный номер банковского счета (IBAN).

Контактный номер телефона (мобильный номер).

Когда можно подать заявку на помощь?

Хотя проект начался 16 февраля, однако стартовал он в тестовом режиме. То есть после того, как денежную выплату получат первые 10 тыс. человек, начнется проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.

Второй этап подачи заявок начнется ориентировочно с 20 марта 2023 года. Именно после начала второго этапа проекта можно будет подать заявку и получить 16 тыс. грн.