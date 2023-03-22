Росія змінює цілі обстрілів: у ГУР пояснили, де можуть бути нові удари
Російські окупанти трохи переорієнтують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація військ ЗСУ і логістика української армії.
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
– Візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі, ще були влучання в Яворівському районі. Які були основні цілі? Система логістики військ і концентрація техніки, що перебуває в пунктах дислокації, – зазначив заступник начальника ГУР.
Представник розвідки звернув увагу, що кліматична зима вже закінчується, а російській армії так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.
Проте удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти спробують знищити критичні елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.
Зокрема, енергетика нафтопереробні та оборонно-промислові підприємства залишиться серед цілей ворога, наголосив Скібіцький.