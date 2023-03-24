Справедливый ответ за атаки по Константиновке и многим другим городам: Зеленский об ударах по позициям РФ
Украинские бойцы наносят мощные удары российским оккупантам в ответ на террор. Они высчитывают позиции врага, с которых РФ бьет по украинским городам. Каждая уничтоженная позиция террористов — это спасенные жизни наших людей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении за 24 марта 2023 года.
— Я благодарю и Вооруженные силы, и разведку, и воинов Службы безопасности — каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи… К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора, — подчеркнул глава государства.
Президент отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки дали лучший результат, в частности, на Донецком и Запорожском направлениях.
— Прежде всего в Донецкой области. Славная 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев — спасибо вам, ребята! Морпехи 36 бригады — молодцы! 55 отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь — спасибо вам, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку! Морпехи тридцатьпятки и 79 бригада ДШВ — спасибо вам! Запорожское направление: 44 артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола — тоже спасибо за меткость, — отметил президент Украины.
Он подчеркнул, что работники СБУ воюют с внешним врагом, обезвреживают внутренние угрозы, ставят историческую точку на любых попытках России манипулировать Украиной через агентуру.
В то же время президент встретился сегодня с делегацией Всемирного банка. Там обсудили действующие и перспективные новые программы для Украины.
— Конечно, сосредоточились на восстановлении — на всем том, что нужно сделать во многих украинских городах и селах, которые подверглись террористическим ударам оккупанта. Жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая основа жизни — все это нужно отстраивать. И я благодарю партнерам за понимание, что время и координация усилий имеют критическое значение, — подчеркнул он.