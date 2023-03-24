Справедливый ответ за атаки по Константиновке и многим другим городам: Зеленский об ударах по позициям РФ

Март, 24 в 20:13

Украинские бойцы наносят мощные удары российским оккупантам в ответ на террор. Они высчитывают позиции врага, с которых РФ бьет по украинским городам. Каждая уничтоженная позиция террористов — это спасенные жизни наших людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении за 24 марта 2023 года.

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— Я благодарю и Вооруженные силы, и разведку, и воинов Службы безопасности — каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи… К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил украинских бойцов, которые за минувшие сутки дали лучший результат, в частности, на Донецком и Запорожском направлениях.

— Прежде всего в Донецкой области. Славная 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев — спасибо вам, ребята! Морпехи 36 бригады — молодцы! 55 отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь — спасибо вам, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку! Морпехи тридцатьпятки и 79 бригада ДШВ — спасибо вам! Запорожское направление: 44 артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола — тоже спасибо за меткость, — отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что работники СБУ воюют с внешним врагом, обезвреживают внутренние угрозы, ставят историческую точку на любых попытках России манипулировать Украиной через агентуру.

В то же время президент встретился сегодня с делегацией Всемирного банка. Там обсудили действующие и перспективные новые программы для Украины.