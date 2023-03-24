Справедлива відповідь за атаки по Костянтинівці та багатьох інших містах: Зеленський про удари по позиціях РФ

Березень, 24 в 20:13

Українські бійці завдають потужних ударів російським окупантам у відповідь на терор. Вони вираховують позиції ворога, з яких РФ б’є по українських містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 24 березня 2023 року.

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– Я дякую і Збройним силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання… До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору, – наголосив глава держави.

Президент відзначив українських бійців, які за минулу добу дали найкращий результат, зокрема, на Донецькому та Запорізькому напрямках.

– Передусім на Донеччині. Славетна 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36 бригади – молодці! 55 окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи тридцятьпʼятки та 79 бригада ДШВ – дякую вам! Запорізький напрямок: 44 артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність, – зауважив президент України.

Він зазначив, що працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких спробах Росії маніпулювати Україною через агентуру.

Водночас президент зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Там обговорили чинні та перспективні нові програми для України.