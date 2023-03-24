Справедлива відповідь за атаки по Костянтинівці та багатьох інших містах: Зеленський про удари по позиціях РФ
Українські бійці завдають потужних ударів російським окупантам у відповідь на терор. Вони вираховують позиції ворога, з яких РФ б’є по українських містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 24 березня 2023 року.
– Я дякую і Збройним силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання… До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору, – наголосив глава держави.
Президент відзначив українських бійців, які за минулу добу дали найкращий результат, зокрема, на Донецькому та Запорізькому напрямках.
– Передусім на Донеччині. Славетна 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36 бригади – молодці! 55 окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи тридцятьпʼятки та 79 бригада ДШВ – дякую вам! Запорізький напрямок: 44 артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність, – зауважив президент України.
Він зазначив, що працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких спробах Росії маніпулювати Україною через агентуру.
Водночас президент зустрівся сьогодні з делегацією Світового банку. Там обговорили чинні та перспективні нові програми для України.
– Звичайно, зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта. Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення, – наголосив він.