Март, 28 в 16:34

В ближайшие дни в Украине станет еще холоднее, а потепление придет в конце недели, то есть 1-2 апреля, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В то же время, по ее словам, уже завтра, 29 марта, холодная воздушная масса с севера будет двигаться дальше, поэтому практически везде в течение дня ожидается не выше 0 +5 градусов, а юге и крайнем востоке теплее — до +5 +9.

— В среду существенных осадков не предвидится, циклон с атмосферными фронтами пойдет себе дальше. Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке — небольшого дождя. Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами, — уточнила Диденко.

В Киеве она прогнозирует ближайшей ночью мокрый снег, днем без существенных осадков и порывистый холодный ветер.

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— Далее будет холодать: ночью 0-2 градуса мороза, днем 0 +2 градуса тепла. Потепление придет в конце недели, — подытожила синоптик.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 29 марта, в Киеве и области со снижением температуры воздуха, порывами ветра, мокрым снегом и гололедом.

Так, на Киевщине и самой столице ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, а днем небольшой мокрый снег.