Березень, 28 в 16:34

У найближчі дні в Україні стане ще холодніше, а потепління прийде наприкінці тижня, тобто 1-2 квітня, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Водночас, за її словами, вже завтра, 29 березня, холодна повітряна маса з півночі рухатиметься далі, тому практично повсюди протягом дня очікується не вище від 0 до +5 градусів, а півдні та крайньому сході тепліше – до +5 +9.

– У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами піде собі далі. Лише на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході – невеликого дощу. Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами, – уточнила Діденко.

У Києві вона прогнозує найближчої ночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів і поривчастий холодний вітер.

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– Далі холоднішатиме: вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0 +2 градуси тепла. Потепління прийде в кінці тижня, – підсумувала синоптик.

Раніше синоптики оголосили штормове попередження на середу, 29 березня, у Києві та області зі зниженням температури повітря, поривами вітру, мокрим снігом та ожеледицею.

Так, на Київщині та самій столиці вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, а вдень невеликий мокрий сніг.