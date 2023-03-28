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Факти / Україна / Суспільство

У квітні відбудеться перерахунок пенсій: кого це торкнеться

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Пенсіонерка
Фото: Depositphotos

З 1 квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Про це розповів сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Перерахунок виплат проведуть автоматично, враховуючи збільшення страхового стажу працюючих пенсіонерів.

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Підвищення торкнеться близько 600 тис. громадян.

– У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тис. українців, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що залишаються чинними і додаткові доплати до пенсій за віком. Так, з 1 березня щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам, у яких розмір пенсій не досягає розміру середньої зарплати, становить:

  • віком від 80 років – у розмірі до 570 грн;
  • віком від 75 до 80 років – у розмірі до 456 грн;
  • віком від 70 до 75 років – у розмірі до 300 грн.

Варто зазначити, що з 1 липня будуть проіндексовані пенсії для державних службовців, співробітників місцевих органів влади, науковців та деяких інших категорій громадян.

Як відомо, з 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій, яка охопила 10,5 млн українців. Виплати зросли майже на 20%. Після підвищення середній розмір пенсії в Україні становить 5,2 тис. грн.

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Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля

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