Квітень, 01 в 8:52

Нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) впродовж 2023 року буде відбуватися автоматично.

Жодних змін у виплатах на квітень немає, про це повідомили на гарячій лінії офісу уповноваженого з питань ВПО.

Якщо люди зі статусом ВПО не змінювали місце тимчасового проживання, а їхній населений пункт входить до переліку тих, де проходять бойові дії, або є окупованими – то нічого робити не потрібно. Держава продовжує фінансову допомогу.

Зараз дивляться

Внутрішньо переміщені особи з 1 квітня продовжать отримувати від держави:

3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн для всіх інших осіб.

Виплати отримують внутрішні переселенці, які зареєстровані в одній із громад, що вказані в переліку Мінреінтеграції.

Крім того, з 1 лютого право на виплати також мають ВПО, які виїхали з територій:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

окупованих РФ.

Куди звернутися, якщо немає виплат ВПО

Можна зателефонувати до місцевих Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та управління соцзахисту.

Також можна зателефонувати за такими номерами:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48) ;

; до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39).

Які ще виплати очікують на українців

У середу, 22 березня, Міністерство соціальної політики та Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) домовилися про продовження надання міжнародної допомоги від NRC українцям, які постраждали від воєнної агресії РФ.

Зокрема, протягом 2023 року з використанням платформи єДопомога додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця впродовж трьох місяців отримають ще 50 тис. громадян України, які подали заявку у 2022 році.