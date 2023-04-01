Ни один из тех, кто работает на РФ, поставляет или производит оружие для террора, не избежит суда — Зеленский

Апрель, 01 в 20:06

Ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для российского террора, не сможет избежать ответственности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 апреля 2023 года.

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— СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, не избежит ответственности. Блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы — это то, что ожидает всех, кто начал, ведет войну против Украины и международного порядка, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский рассказал, что подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию.