Ни один из тех, кто работает на РФ, поставляет или производит оружие для террора, не избежит суда — Зеленский
Ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для российского террора, не сможет избежать ответственности.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 1 апреля 2023 года.
— СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, не избежит ответственности. Блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы — это то, что ожидает всех, кто начал, ведет войну против Украины и международного порядка, — подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский рассказал, что подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию.
— Это должностные лица государства-агрессора, его ВПК — сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лиц. Слава всем, кто сейчас в бою! Вечная память всем взрослым и детям, чьи жизни забрал террор России! Слава Украине, — сказал президент.