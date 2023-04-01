Жоден з тих, хто працює на РФ, постачає або виробляє зброю для терору, не уникне суду – Зеленський

Квітень, 01 в 20:06

Жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для російського терору, не зможе уникнути відповідальності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 квітня 2023 року.

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– РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, не уникне відповідальності. Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав, веде війну проти України та міжнародного порядку, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський розповів, що підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.