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Факти / Україна / Суспільство

Жоден з тих, хто працює на РФ, постачає або виробляє зброю для терору, не уникне суду – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для російського терору, не зможе уникнути відповідальності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 квітня 2023 року.

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– РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, не уникне відповідальності. Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав, веде війну проти України та міжнародного порядку, – наголосив президент України.

Володимир Зеленський розповів, що підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.

– Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній. Та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. Слава всім, хто зараз у бою! Вічна пам’ять усім дорослим і дітям, чиї життя забрав терор Росії! Слава Україні, – сказав президент.

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