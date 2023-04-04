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Оккупанты начали чаще вывозить людей в неизвестном направлении после проверок телефонов — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
Оккупанты начали чаще вывозить людей в неизвестном направлении после проверок телефонов — Генштаб
Фото: Минобороны

На временно оккупированных территориях Украины участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без всяких объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов российскими оккупантами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 4 апреля 2023 года.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины.

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В частности, в Старобельске Луганской области оккупанты используют представителей коммунальных служб для заселения российских военных в квартиры и дома, которые временно оставили украинцы.

В Генштабе отмечают, что такие действия происходят под видом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.

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Источник: Генштаб ВСУ
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