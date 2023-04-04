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Окупанти почали частіше вивозити людей у невідомому напрямку після перевірок телефонів – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Окупанти почали частіше вивозити людей у невідомому напрямку після перевірок телефонів – Генштаб
Фото: Міноборони

На тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів російськими окупантами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 4 квітня 2023 року.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України.

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Зокрема, у Старобільську Луганської області окупанти використовують представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили українці.

У Генштабі зазначають, що такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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