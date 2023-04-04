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В 21 населенном пункте Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей – Минреинтеграции

Юля Захарченко, редактор ленты
В 21 населенном пункте Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей – Минреинтеграции
Фото: УНИАН

В 21 населенном пункте Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической, — говорится в сообщении.

По данным Минреинтеграции, в области работает пять эвакуационных экипажей полиции Белые ангелы, которые гарантируют безопасный вывоз детей на бронированных автомобилях.

— Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой, — отметили в Минреинтеграции.

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