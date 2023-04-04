У 21 населеному пункті Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей – Мінреінтеграції
У 21 населеному пункті Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
– Члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною, – йдеться у повідомленні.
За даними Мінреінтеграції, в області працює п’ять евакуаційних екіпажів поліції Білі янголи, які гарантують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.
– Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою, – наголосили у Мінреінтеграції.