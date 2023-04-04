Правительство поручило создать Государственный центр гуманитарного разминирования — Шмыгаль

Апрель, 04 в 17:57

Украине необходимо быстрое и тщательное гуманитарное разминирование деоккупированных территорий. После полномасштабного вторжения РФ превратила Украину в наиболее загрязненную взрывоопасными предметами страну Европы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сегодня, 4 апреля, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности.

— Поручено создать отдельную структуру — Государственный центр гуманитарного разминирования, чтобы лучше скоординировать всю работу в этой области, — подчеркнул премьер.

По его словам, Центр будет участвовать в планировании мероприятий противоминной деятельности, обеспечит работу системы управления качеством разминирования и будет отвечать за сотрудничество с международными партнерами Украины.

Сейчас смотрят

Шмыгаль обратил внимание, что после полномасштабного российского вторжения Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы.