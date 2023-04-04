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Факти / Україна / Суспільство

Уряд доручив створити Державний центр гуманітарного розмінування – Шмигаль

Юля Захарченко, редакторка стрічки
міна
Фото: ДСНС

Україні необхідно швидке та ретельне гуманітарне розмінування деокупованих територій. Після повномасштабного вторгнення РФ перетворила Україну на найбільш забруднену вибухонебезпечними предметами країну Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду сьогодні, 4 квітня, у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки.

– Доручено створити окрему структуру — Державний центр гуманітарного розмінування, щоб краще скоординувати всю роботу в цій галузі, – наголосив прем’єр.

За його словами, Центр братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності, забезпечить роботу системи управління якістю розмінування та відповідатиме за співпрацю з міжнародними партнерами України.

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Шмигаль звернув увагу, що після повномасштабного російського вторгнення Україна перетворилася на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи.

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